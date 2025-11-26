Hong Kong fiamme in un complesso residenziale | 36 vittime | I residenti | Non è scattato l' antincendio

La polizia ha riferito di aver ricevuto diverse segnalazioni di persone intrappolate nell'edificio in cui è scoppiato il rogo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Hong Kong, fiamme in un complesso residenziale: 36 vittime | I residenti: "Non è scattato l'antincendio"

Morti e paura per un vasto incendio che ha devastato alcuni palazzi residenziali di Wang Fuk Court, nel distretto di Tai Po, a nord di Hong Kong. Tra le vittime figura anche un vigile del fuoco. Le fiamme si sono propagate rapidamente dalla fitta impalcatura di

Incendio in alcuni grattacieli a Hong Kong, quattro morti. Feriti anche alcuni soccorritori

Incendio a Hong Kong, impalcature in bambù dei grattacieli e allarmi in til: cosa sappiamo sul rogo di livello 5 - Un vasto incendio ha devastato diversi grattacieli del complesso residenziale Wang Fuk Court, a Hong Kong, provocando almeno 36 morti e 279 dispersi. Secondo ilmessaggero.it

Grattacieli in fiamme a Hong Kong: almeno 12 morti - Un incendio ha colpito il quartiere residenziale di Tai Po e si è sviluppato a causa delle impalcature di bambù all'esterno degli edifici. Segnala avvenire.it

Hong Kong, enorme incendio in complesso residenziale: 13 morti e diversi feriti - Un incendio divampato mercoledì in un complesso residenziale di Hong Kong, nel distretto di Tai Po, ha causato 13 morti e e almeno 16 feriti gravi, due dei ... Da msn.com