Hong Kong fiamme in un complesso residenziale | 36 vittime | Arrestati tre uomini con l' accusa di omicidio colposo

La polizia ha riferito di aver ricevuto diverse segnalazioni di persone intrappolate nell'edificio in cui è scoppiato il rogo. I residenti: "Non è scattato l'antincendio". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Hong Kong, fiamme in un complesso residenziale: 36 vittime | Arrestati tre uomini con l'accusa di omicidio colposo

Il rogo è scoppiato al Wang Fuk Court, un grande complesso residenziale nel distretto Tai Po di Hong Kong alle 14.51 ora locale di mercoledì, le 7.51 in Italia - facebook.com Vai su Facebook

Maxi rogo a Hong Kong, molte persone intrappolate nei grattacieli in fiamme. Dense colonne di fumo visibili da chilometri di distanza #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… Vai su X

Grattacieli in fiamme a Hong Kong: almeno 12 morti - Un incendio ha colpito il quartiere residenziale di Tai Po e si è sviluppato a causa delle impalcature di bambù all'esterno degli edifici. Riporta avvenire.it

Inferno a Hong Kong, almeno 36 morti e 279 dispersi: «Impalcature in bambù, polistirolo all'interno». A fuoco 8 grattacieli - Un complesso residenziale di Hong Kong è andato in fiamme e il bilancio è terribile: almeno 36 morti e centinaia di dispersi (il bilancio provvisorio è di 279). Secondo msn.com

Torri di Hong Kong avvolte dalle fiamme, decine di morti - Le fiamme si sono propagate rapidamente all'interno e poi verso le altre torri del complesso: quasi 2. Riporta ansa.it