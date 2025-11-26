Hong Kong fiamme in un complesso residenziale | 12 vittime | I residenti | Non è scattato l' antincendio

La polizia ha riferito di aver ricevuto diverse segnalazioni di persone intrappolate nell'edificio in cui è scoppiato il rogo.

