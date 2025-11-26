Hong Kong enorme incendio in complesso residenziale | 12 morti e diversi feriti
Un incendio divampato mercoledì in un complesso residenziale di Hong Kong, nel distretto di Tai Po, ha causato 12 morti e e almeno 16 feriti gravi, due dei quali in condizioni critiche. Le fiamme si sono propagate rapidamente lungo le impalcature di bambù presenti intorno all’edificio. I vigili del fuoco, intervenuti con autoscale, hanno ricevuto numerose segnalazioni di persone intrappolate. L’incendio è stato classificato come ‘allarme n. 4’, uno dei livelli più alti di gravità, e poco dopo alzato al livello massimo, il 5. Il governo prevede di ridurre l’uso delle impalcature di bambù nei progetti pubblici per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
