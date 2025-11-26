Hong Kong decine di morti e centinaia di dispersi nell’incendio di un complesso di grattacieli | le immagini

Lapresse.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governatore di  Hong Kong, John Lee, ha dichiarato che 36 persone sono state segnalate come morte nellincendio che si è diffuso in un denso complesso residenziale di grattacieli e che altre 279 persone risultano disperse. Lee ha aggiunto che 29 persone restano ricoverate e che l’incendio, divampato in un complesso residenziale a Tai Po, un sobborgo nei Nuovi Territori, era “in fase di controllo” poco dopo la mezzanotte. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

