Hong Kong decine di morti e centinaia di dispersi nell’incendio di un complesso di grattacieli | le immagini
Il governatore di Hong Kong, John Lee, ha dichiarato che 36 persone sono state segnalate come morte nell’incendio che si è diffuso in un denso complesso residenziale di grattacieli e che altre 279 persone risultano disperse. Lee ha aggiunto che 29 persone restano ricoverate e che l’incendio, divampato in un complesso residenziale a Tai Po, un sobborgo nei Nuovi Territori, era “in fase di controllo” poco dopo la mezzanotte. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Morti e paura per un vasto incendio che ha devastato alcuni palazzi residenziali di Wang Fuk Court, nel distretto di Tai Po, a nord di Hong Kong. Tra le vittime figura anche un vigile del fuoco. Le fiamme si sono propagate rapidamente dalla fitta impalcatura di - facebook.com Vai su Facebook
Incendio in alcuni grattacieli a Hong Kong, 13 morti e 28 feriti gravi. I residenti: "Gli allarmi non sono scattati". Un pompiere tra le persone decedute. "7 degli 8 edifici sono ancora in fiamme" #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… Vai su X
Incendio a Hong Kong, tre grattacieli in fiamme: 13 morti e decine di persone intrappolate - Un devastante incendio a Hong Kong in tre grattacieli ha causato diverse vittime. Segnala gazzetta.it
Incendio Hong Kong, fiamme avvolgono i grattacieli residenziali: 13 morti e diversi feriti, soccorsi in corso - L’incendio è scoppiato in un complesso residenziale situato nel distretto di Tai Po nel nord di Hong Kong. msn.com scrive
Grattacieli in fiamme a Hong Kong: almeno 12 morti - Un incendio ha colpito il quartiere residenziale di Tai Po e si è sviluppato a causa delle impalcature di bambù all'esterno degli edifici. Riporta avvenire.it