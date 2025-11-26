Hong Kong complesso residenziale in fiamme | 4 morti e immagini da incubo Il fuoco continua a propagarsi dalle impalcature di bambù

Una tragedia ha scosso Hong Kong nella giornata di oggi, quando un violento incendio ha avvolto diversi edifici di un complesso residenziale, causando la morte di quattro persone e il ferimento di altre tre. Le immagini che documentano l’evento mostrano colonne di fumo denso e fiamme che si propagano tra i grattacieli, uno scenario che ha mobilitato immediatamente i soccorsi e attirato l’attenzione internazionale. Secondo quanto comunicato da un rappresentante del Dipartimento dei servizi informativi del governo di Hong Kong, il bilancio provvisorio parla di quattro vittime accertate, tra cui un vigile del fuoco. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Hong Kong, complesso residenziale in fiamme: 4 morti e immagini da incubo. Il fuoco continua a propagarsi dalle impalcature di bambù

