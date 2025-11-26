Hong Kong 8 grattacieli in fiamme | persone intrappolate almeno 13 vittime

Le fiamme hanno avvolto le impalcature di bambù di almeno tre condomini a Tai Po, prima di diffondersi ad altre parti del complesso residenziale Wang Fuk Court. In poco tempo, quindi, la situazione è divenuta ingestibile, tanto che le autorità hanno dovuto chiudere alcuni tratti di un'autostrada vicina. Il rogo si è propagato anche a edifici vicini, come la Scuola elementare Battista Tai Po e la polizia ha deciso di sgomberare altri due complessi vicini e non colpiti dall'incendio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Hong Kong, 8 grattacieli in fiamme: persone intrappolate, almeno 13 vittime

Scopri altri approfondimenti

Un terribile incendio si è sviluppato in un complesso residenziale di Hong Kong. Le fiamme che stanno divorando alcuni grattacieli nel distretto di Tai Po si sarebbero propagate attraverso le tradizionali impalcature di bambù istallate su alcune facciate in ristrut - facebook.com Vai su Facebook

Incendio in alcuni grattacieli a Hong Kong, quattro morti. Feriti anche alcuni soccorritori #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… Vai su X

Grattacieli in fiamme a Hong Kong: almeno 12 morti - Un incendio ha colpito il quartiere residenziale di Tai Po e si è sviluppato a causa delle impalcature di bambù all'esterno degli edifici. Da avvenire.it

Hong Kong, incendio avvolge grattacieli: vittime e persone intrappolate all'interno - Leggi su Sky TG24 l'articolo Hong Kong, incendio avvolge grattacieli: vittime e persone intrappolate all'interno ... Segnala tg24.sky.it

Inferno di fuoco a Hong Kong, grattacieli in fiamme: morti e feriti - Sono almeno 12 le persone che hanno perso la vita in un incendio che ha colpito tre grattacieli di un complesso residenziale a Hong Kong, nel quartiere di Tai Po. Come scrive unionesarda.it