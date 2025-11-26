Hong Kong 8 grattacieli in fiamme | persone intrappolate almeno 13 vittime

Le fiamme hanno avvolto le impalcature di bambù di almeno tre condomini a Tai Po, prima di diffondersi ad altre parti del complesso residenziale Wang Fuk Court. In poco tempo, quindi, la situazione è divenuta ingestibile, tanto che le autorità hanno dovuto chiudere alcuni tratti di un'autostrada vicina. Il rogo si è propagato anche a edifici vicini, come la Scuola elementare Battista Tai Po e la polizia ha deciso di sgomberare altri due complessi vicini e non colpiti dall'incendio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

