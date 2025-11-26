Hong Kong 13 morti e 16 feriti nell' incendio di un complesso residenziale nel quartiere di Tai Po

Tredici persone, tra cui otto donne, tre uomini e un vigile del fuoco, sono morte e almeno altre 16 sono rimaste gravemente ferite nel violento incendio che ha devastato il quartiere Tai Po di Hong Kong. Lo riporta il South China Morning Post. Le fiamme hanno travolto le impalcature di bambù in tutti gli otto isolati di un complesso residenziale. Ci sarebbero numerosi altri residenti intrappolati.

