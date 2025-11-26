Honduras chi non vincerà le presidenziali
Più di sei milioni di cittadini honduregni andranno alle urne domenica 30 novembre per scegliere il prossimo presidente, deputati del Congresso nazionale e sindaci del Paese. Il panorama politico del Paese centroamericano sembra un thriller. Ci sono cinque candidati per le presidenziali, di cui tre con più chance di vincere. Dai sondaggi non è emerso alcun favorito. Secondo il report di CID Gallup, c’è un pareggio tecnico tra Nasralla (27%), Moncada (26%) e Asfura (24%). Tuttavia, la credibilità di questa agenzia è in dubbio dopo le previsioni nelle elezioni del 2021, dove sostenevano che avrebbe vinto Asfura e invece trionfò Xiomara Castro. 🔗 Leggi su Formiche.net
