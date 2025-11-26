Homeschooling e unschooling sono la stessa cosa? Cosa dice davvero la legge italiana

Negli ultimi giorni i termini homeschooling, unschooling e istruzione parentale hanno invaso il dibattito pubblico italiano, spesso utilizzati in modo intercambiabile e confuso. Il caso della famiglia Trevillion -Birmingham, ribattezzato dai media come quello dei bimbi del bosco, ha scatenato una discussione accesa che ha mescolato questioni educative con provvedimenti di tutela dei minori, generando un cortocircuito informativo poco connesso con la realtà normativa del nostro Paese. Per comprendere, dunque, quali sono i diritti e i doveri delle famiglie italiane in materia di istruzione, è necessario fare chiarezza su termini, leggi e procedure che regolano questa scelta educativa. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Homeschooling e unschooling sono la stessa cosa? Cosa dice davvero la legge italiana

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

In questi giorni c'è un interesse mediatico sull'homeschooling/unschooling, ma cos'è? E' legale? E' una cosa che arriva dalla luna? - facebook.com Vai su Facebook

Homeschooling, unschooling e istruzione parentale: cosa sono davvero e cosa c’entrano con il caso dei “bimbi del bosco” - Dal caso abruzzese alla legge italiana, cosa dice davvero la normativa quando una famiglia sceglie di non mandare i figli a scuola ... Riporta wired.it

Bambini nel bosco, cos'è l'unschooling: cosa dice la legge e quante famiglie lo praticano in Italia - I figli della coppia che vive trai boschi di Palmoli, a Chieti, sono ormai in una casa famiglia per decisione del tribunale de L'Aquila. iltempo.it scrive

Homeschooling, come funziona: i genitori prof e l’esame annuale per oltre 15mila studenti - La storia della famiglia che ha cresciuto i figli nel bosco di Palmoli senza mandarli a scuola scegliendo l’homeschooling, ovvero l’ istruzione parentale, ha riaperto il dibattito su questo ... Riporta repubblica.it