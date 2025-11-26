Hockey ghiaccio | vince Bolzano cade Val Pusteria nell’ICE League
Il bilancio delle squadre italiane nell’ICE Hockey League in questo mercoledì 26 novembre parla di una vittoria e una sconfitta: si impone Bolzano in trasferta, mentre a cadere – sempre lontano da casa – è il Val Pusteria. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. I Foxes si impongono 3-6 sulla pista dei Black Wings Linz. Bolzanini dilaganti, in rimonta: botta e risposta sull’asse Knott-Schneider, poi gli austriaci ripassano con Würschl e nel secondo periodo segnano anche con Gaffal. Si va sul 3-1, ma Digiacinto e compagni non demordono: proprio lui per il 3-2, poi McClure per il 3-3 al 26? e Pollock per il 3-4 allo scadere della frazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
