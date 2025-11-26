Ho visto Maradona al Teatro delle Muse il nuovo spettacolo di Peppe Iodice
Peppe Iodice venerdì 28 novembre sarà di scena alle 21:00 con "Ho visto Maradona!" al Teatro delle Muse di Ancona. L'eventoCosa accadrebbe se Peppe Iodice per un giorno si trovasse a contatto con l’aldilà? Cosa racconterebbe Peppe di ritorno dal luogo dove ci sono tutte le verità che forse noi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Al 10' di #NapoliQarabag sciarpe in su in tutto lo stadio per ricordare i cinque anni dalla scomparsa di Diego Armando #Maradona. Poi il coro "Ho visto Maradona", eterno campione azzurro #ChampionsLeague #UCL - facebook.com Vai su Facebook
Al 10' di #NapoliQarabag sciarpe in su in tutto lo stadio per ricordare i cinque anni dalla scomparsa di Diego Armando #Maradona. Poi il coro "Ho visto Maradona", eterno campione azzurro #championsleaugue #NAPQAR Vai su X
Peppe Iodice di scena con ‘Ho visto Maradona!’ al Teatro Massimo di Pescara - Peppe Iodice giovedì 27 novembre sarà di scena alle 21:00 con “Ho visto Maradona! hgnews.it scrive
«Ho visto Maradona», dall'Augusteo un messaggio di speranza - La consegna durante lo spettacolo di Peppe Iodice «Ho visto Maradona» al teatro Augusteo alla presenza della direttrice della ... Scrive ilmattino.it
Max Pezzali, l'annuncio del concerto a Napoli con un fumetto: al Comicon presenta “Ho visto Maradona” - Max Pezzali sarà in concerto allo stadio Maradona il 19 giugno 2026 in occasione del nuovo tour negli stadi previsto l’anno prossimo. Da ilmattino.it