Ho provato a comprare un trullo in Puglia Il racconto di una sfida impossibile tra burocrazia e prezzi folli
Centomila euro per comprare un trullo antico. Da piccole case di contadini, le tipiche abitazioni dal tetto a cono sono diventate richiestissime e non solo come seconda abitazione. "I prezzi variano in base alla grandezza, ossia di quanti coni è composto e se ci sono lamie" ha detto a Dossier.
