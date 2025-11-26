Ho provato a comprare un trullo in Puglia Il racconto di una sfida impossibile tra burocrazia e prezzi folli

Centomila euro per comprare un trullo antico. Da piccole case di contadini, le tipiche abitazioni dal tetto a cono sono diventate richiestissime e non solo come seconda abitazione. “I prezzi variano in base alla grandezza, ossia di quanti coni è composto e se ci sono lamie” ha detto a Dossier. 🔗 Leggi su Baritoday.it

