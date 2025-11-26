Ho la diastasi | la conduttrice italiana lo rivela così Di cosa si tratta e gli altri vip che ne soffrono

Ci sono momenti in cui la verità riesce a scalfire la superficie perfetta dei social, mostrando ciò che di solito resta nascosto. Francesca Barra figura molto conosciuta della tv italiana ha deciso di farlo apertamente, rispondendo senza filtri alle domande dei fan e parlando di una condizione fisica che riguarda migliaia di donne. Una rivelazione che ha subito attirato attenzione, anche perché tocca un tema spesso sottovalutato, legato al corpo e alla salute femminile. E da lì si è aperto un discorso più grande, che coinvolge altre volti noti e storie sorprendenti. Leggi anche: Shock per il famoso volto della tv, intervento immediato: è crollata davanti a tutti (VIDEO) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Barra (@francescabarra1) Francesca Barra e la rivelazione sui social. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Ho la diastasi”: la conduttrice italiana lo rivela così. Di cosa si tratta e gli altri vip che ne soffrono

