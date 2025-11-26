Heimdall torna protagonista nella saga Marvel
Il ritorno di personaggi iconici del Marvel Cinematic Universe (MCU) rappresenta sempre un evento di grande rilievo per gli appassionati delle storie Marvel. Recentemente, si è verificata una sorprendente rinascita che coinvolge uno dei più stimati alleati di Thor, portando nuovi interrogativi e possibilità all’interno della narrazione Marvel. Questo articolo analizza il significato di questo ritorno e le implicazioni future per il lore dell’universo Marvel, con un focus sui dettagli più recenti e gli sviluppi principali. ritorno di heimdall nel mc e nel mondo dei fumetti. il ritorno del guardiano di asgard dopo 6 anni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it