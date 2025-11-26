Il ritorno di personaggi iconici del Marvel Cinematic Universe (MCU) rappresenta sempre un evento di grande rilievo per gli appassionati delle storie Marvel. Recentemente, si è verificata una sorprendente rinascita che coinvolge uno dei più stimati alleati di Thor, portando nuovi interrogativi e possibilità all’interno della narrazione Marvel. Questo articolo analizza il significato di questo ritorno e le implicazioni future per il lore dell’universo Marvel, con un focus sui dettagli più recenti e gli sviluppi principali. ritorno di heimdall nel mc e nel mondo dei fumetti. il ritorno del guardiano di asgard dopo 6 anni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Heimdall torna protagonista nella saga Marvel