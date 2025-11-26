Quale sia il miglior film di Star Wars è una domanda che da decenni divide appassionati e critici in tutto il mondo. Durante la sua recente apparizione al Fan Expo Chicago, Hayden Christensen, l’attore che ha dato volto ad Anakin Skywalker nella trilogia prequel e successivamente a Darth Vader nella serie Obi-Wan Kenobi, ha condiviso pubblicamente le sue preferenze personali sulla saga che lo ha reso celebre. Quando gli è stato chiesto quale film della saga preferisse, Christensen non ha esitato a nominare L’Impero colpisce ancora come suo preferito assoluto. La scelta non sorprende: L’Impero colpisce ancora è generalmente considerato uno dei capitoli più riusciti della saga originale, apprezzato sia dai fan di lunga data che dalla critica cinematografica per la sua complessità narrativa e il tono più maturo rispetto ad altri episodi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Hayden Christensen svela quale film di Star Wars ama davvero: la scelta spiazza i fan