Hawaii il Kilauea si riaccende | getti di lava impressionanti
Il vulcano Kilauea è tornato a dare spettacolo, con una nuova eruzione che ha affascinato residenti e visitatori delle Hawaii. L’attività eruttiva, che prosegue a intermittenza da quasi un anno, ha prodotto fontane di lava alte fino a 122 metri, un fenomeno che ha illuminato la caldera sommitale del Parco Nazionale dei Vulcani. Secondo l'U.S. Geological Survey, la roccia fusa è rimasta confinata all’interno della caldera, senza minaccia per le abitazioni circostanti. Le immagini diffuse mostrano scenari spettacolari: colonne di lava che si alzano nel cielo, nuvole di vapore e il bagliore arancione che domina l’area vulcanica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
