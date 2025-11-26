Nel sud della Thailandia, duramente colpito dalle inondazioni, i soccorritori hanno portato in salvo un vitello rimasto intrappolato tra i fili in cima a un palo. L'incredibile episodio è avvenuto a Hat Yai, una delle città più colpite dal maltempo che ha sommerso intere aree abitate. Le immagini, riprese dopo ore di piogge torrenziali, mostrano quanto fosse alta l'acqua: il piccolo animale era finito a diversi metri da terra, impigliato nei cavi. I soccorritori sono riusciti a raggiungerlo e a liberarlo, riportandolo finalmente al sicuro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Hat Yai, soccorritori salvano un vitello intrappolato sopra un palo