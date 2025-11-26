Hanno rifutato casa e progetto L' avvocato della famiglia del bosco rimette il mandato
Nel giorno in cui avrebbe dovuto presentare il ricorso, Giovanni Angelucci, avvocato della famiglia del bosco di Palmoli, rimette il mandato. Una decisione dovuta a "troppe pressanti ingerenze esterne". "Purtroppo, ieri sera dopo attenta riflessione ho deciso, non senza difficoltà, di rinunciare al mandato difensivo a suo tempo conferitomi dai coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham", ha spiegato il legale in una nota, "Mi sono visto costretto ad una simile scelta estrema, che è l'ultima che un professionista serio vorrebbe adottare, dal momento che negli ultimi giorni i miei assistiti hanno ricevuto troppe pressanti ingerenze esterne che hanno incrinato la fiducia posta alla base del rapporto professionale che lega avvocato e cliente". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
La storia della famiglia che viveva nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti, senza acqua corrente e servizi. Il tribunale di L'Aquila ha disposto l'allontanamento dei due bambini in una casa famiglia e subito si sono sollevate le polemiche. - facebook.com Vai su Facebook
