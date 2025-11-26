Hank pym diventa la nuova starbrand di marvel
Nel panorama Marvel, le evoluzioni dei personaggi principali spesso portano a scoperte sorprendenti e potenziamenti incredibili. Un esempio recente riguarda uno dei membri fondatori degli Avengers, che si è visto conferire un potere quasi divino. Questo cambiamento potrebbe permettergli di affrontare da solo minacce di livello Thanos, rivoluzionando l’approccio tradizionale ai conflitti supereroistici. l’upgrade sovrumano di un membro degli avengers. il potenziamento di hank pym grazie al starbrand. In occasione dell’evento Battleworld del 2025, diversi eroi provenienti da linee temporali differenti vengono riuniti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Approfondisci con queste news
?1 The first 1B goes off the board Josh Naylor torna ai Mariners con un contratto quinquennale che dovrebbe fruttargli una cifra compresa tra i $90 e i $100 milioni di dollari. Diventa il primo free agent importante a uscire dal tabellone e apre un mercat - facebook.com Vai su Facebook