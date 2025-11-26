Ha nell' auto diversi utensili da lavoro non suoi denunciato | i carabinieri cercano il proprietario

Ilpescara.it | 26 nov 2025

Nei giorni scorsi, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Pescara hanno fermato e controllato, in via Imele, un uomo già noto alle forze dell’ordine.L'uomo alla guida dell'auto sarebbe stato trovato in possesso di diversi utensili da lavoro dei quali non avrebbe saputo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

