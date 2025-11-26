Svuota tutto e chiude entro fine anno “Lina T.“, negozio storico di abbigliamento, in via Manzoni, angolo via Segantini. Da decenni quelle vetrine hanno illustrato l’abbigliamento classico, con diverse gestioni. In particolare l’ultima proprietà, da dieci anni, aveva deciso di dedicare la sua offerta alla nicchia delle taglie curvy, per le donne dalle linee un po’ più morbide. Ma oggi, come spiega Giorgia che gestisce il negozio alternandosi con una collega, le esigenze sono cambiate e l’incasso non giustifica più le spese. Il colpo di scure è arrivato con l’epidemia Covid, in seguito alla quale molte aziende hanno proseguito mantenendo alle dipendenti lo smart working parziale che se da un lato riduce i tempi di spostamento e il traffico, dall’altro, richiede meno necessità di indossare abbigliamento formale, invita a cambiarsi meno spesso e quindi ad acquistare meno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ha dettato la moda per signore curvy “Lina T.“ spegne le vetrine a fine anno