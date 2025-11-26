Ha aiutato Putin a presentare un piano di pace per Trump | è bufera sull' inviato speciale americano Steve Witkoff

Today.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Steve Witkoff, inviato speciale del presidente americano Donald Trump, è finito sotto i riflettori dopo la pubblicazione da parte di Bloomberg di conversazioni in cui avrebbe fornito suggerimenti a un consigliere del presidente russo Vladimir Putin, lusingandolo, su come presentare a Trump un. 🔗 Leggi su Today.it

