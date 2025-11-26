Guinea-Bissau i militari annunciano la presa del potere | Fino a nuovo ordine

Un gruppo di ufficiali che si autodefinisce ‘Alto Comando Militare per il Ristabilimento dell’Ordine ‘ ha affermato di aver preso il potere in Guinea-Bissau ‘fino a nuovo ordine’. La dichiarazione di colpo di stato è stata letta presso il quartier generale delle forze armate dal generale Denis N’Canha, capo della casa reale militare presso il palazzo presidenziale. Lo riporta l’emittente Rfi. I militari hanno annunciato la sospensione del processo elettorale in corso, che implica l’annullamento dei risultati delle elezioni presidenziali e legislative, e la sospensione dei programmi sui media. Hanno inoltre invitato la popolazione a “ mantenere la calma “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

