Guinea-Bissau colpo di Stato militare | deposto il presidente Embalo

Lapresse.it | 26 nov 2025

Colpo di Stato militare in Guinea-Bissau. Un gruppo di ufficiali che si autodefinisce ‘Alto Comando Militare per il Ristabilimento dell’Ordine’ ha affermato di aver preso il potere nel Paese africano ‘fino a nuovo ordine’. La dichiarazione di colpo di stato è stata letta presso il quartier generale delle forze armate dal generale Denis N’Canha, capo della casa reale militare presso il palazzo presidenziale. Lo riporta l’emittente Rfi. I militari hanno annunciato la sospensione del processo elettorale in corso, che implica l’annullamento dei risultati delle elezioni presidenziali e legislative, e la sospensione dei programmi sui media. 🔗 Leggi su Lapresse.it

