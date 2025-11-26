Guinea-Bissau colpo di Stato militare | deposto il presidente Embalo

Colpo di Stato militare in Guinea-Bissau. Un gruppo di ufficiali che si autodefinisce ‘Alto Comando Militare per il Ristabilimento dell’Ordine’ ha affermato di aver preso il potere nel Paese africano ‘fino a nuovo ordine’. La dichiarazione di colpo di stato è stata letta presso il quartier generale delle forze armate dal generale Denis N’Canha, capo della casa reale militare presso il palazzo presidenziale. Lo riporta l’emittente Rfi. I militari hanno annunciato la sospensione del processo elettorale in corso, che implica l’annullamento dei risultati delle elezioni presidenziali e legislative, e la sospensione dei programmi sui media. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Guinea-Bissau, colpo di Stato militare: deposto il presidente Embalo

Scopri altri approfondimenti

Isole Bijagós e Carnevale – Guinea-Bissau Confermata Un viaggio festoso nell’arcipelago Bijagós durante il ravvivante Carnevale di Bissau, tra maschere tradizionali, riti sciamanici e danze animiste. 09 Febbraio 2026 – 19 Febbraio 2026 Link vi - facebook.com Vai su Facebook

Colpo di stato in Guinea-Bissau, arrestato il presidente Umaro Embaló - La presa di potere dei militari è avvenuta mentre i cittadini erano in attesa di conoscere i risultati delle elezioni che si sono tenute domenica 23. Riporta tg24.sky.it

Colpo di Stato in Guinea Bissau. Arrestato e deposto il presidente Sissoco Embaló - Lo riferisce Radio France Internationale, dopo che i militari hanno dato l'annuncio con un comunicato letto nel quartier generale dell'esercito nella capitale Bissau ... Scrive italiaoggi.it

È in corso un tentativo di colpo di stato in Guinea-Bissau - Un gruppo di militari dice di aver deposto il presidente e preso il controllo del paese: la situazione è molto confusa ... Da ilpost.it