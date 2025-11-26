Guida TV Sky Cinema e NOW | Eden Mercoledi 26 Novembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda Eden, un thriller d'atmosfera con Jude Law, Ana de Armas e Sidney Sweeney, che affonda le radici in una storia vera accaduta alle Galapagos negli anni '30.

