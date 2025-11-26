Gueye nei guai | schiaffo al compagno e rosso a Old Trafford ora rischia tre giornate
Una scena surreale, di quelle destinate a restare tra le immagini più insolite della stagione. Idrissa Gueye che abbandona il prato di Old Trafford dopo un rosso diretto per aver schiaffeggiato. il suo compagno di squadra. Un gesto improvviso, nervoso, che ha fatto il giro del mondo e che ora rischia di avere conseguenze pesanti oltre il danno sportivo immediato. La Premier League non fa distinzioni: un’espulsione diretta può costare fino a tre giornate di stop, e il fatto che lo schiaffo sia stato rifilato a un compagno – in questo caso Michael Keane – non attenua l’entità della sanzione. L’arbitro ha applicato il regolamento alla lettera; adesso toccherà al giudice sportivo completare il quadro disciplinare. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
