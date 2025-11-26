Guerra Ucraina-Russia genesi e dettagli del piano Trump | la ricostruzione

Periodicodaily.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La prima bozza del piano Trump per porre fine alla guerra in Ucraina nasce durante il volo di ritorno dal Medio Oriente di metà ottobre del presidente americano e la sua delegazione. Secondo una ricostruzione del Wall Street Journal, dopo aver contribuito all'accordo tra Israele e Hamas, Donald Trump incarica il genero Jared . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

guerra ucraina russia genesiGuerra Ucraina-Russia, genesi e dettagli del piano Trump: la ricostruzione - La prima bozza del piano Trump per porre fine alla guerra in Ucraina nasce durante il volo di ritorno dal Medio Oriente di metà ottobre del presidente americano e la sua delegazione. Si legge su cn24tv.it

guerra ucraina russia genesiGuerra Ucraina, media: “Colloqui Usa-Russia ad Abu Dhabi”. Raid su Kiev: 6 morti LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, media: “Colloqui Usa- Da tg24.sky.it

guerra ucraina russia genesiIl prezzo della pace tra Ucraina e Russia: ecco cosa prevedono il piano Trump e la controproposta europea per porre fine alla guerra - Concessioni territoriali, garanzie di sicurezza, ricostruzione, sanzioni e il futuro della Nato e del diritto internazionale. Secondo tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Guerra Ucraina Russia Genesi