Guerra Ucraina le news in diretta | sì di Kiev al piano di pace in 19 punti per Trump vicini ad accordo Witkoff vedrà Putin

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Possibile svolta nei negoziati sull'Ucraina con il via libera di Kiev al piano di pace in 19 punti concordato con gli Usa a Ginevra. Trump annuncia l'invio di Witkoff a Mosca per incontrare Putin. 🔗 Leggi su Fanpage.it

guerra ucraina news direttaGuerra Ucraina, le news in diretta: sì di Kiev al piano di pace in 19 punti, per Trump “vicini ad accordo”. Witkoff vedrà Putin - Le notizie di oggi, mercoledì 26 novembre 2025, sulla guerra in Ucraina e i negoziati per la pace con la Russia. Da fanpage.it

