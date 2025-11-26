Guerra in Ucraina | Zelensky accetta il nuovo piano E Trump manda Witkoff a Mosca ma la pace non è ancora vicina

Giornate frenetiche sul fronte diplomatico della guerra in Ucraina. La giornata di ieri si era conclusa con l’annuncio da parte ucraina di aver trovato una nuova quadra in merito al piano di pace in 28 punti, ora ridotti a 22. Il Presidente Volodymyr Zelensky, durante la riunione della cosiddetta “Coalizione dei Volenterosi” svoltasi martedì sera, aveva inoltre affermato la sua disponibilità a recarsi negli Stati Uniti per finalizzare l’accordo: « Sono pronto a incontrare il presidente Trump: ci sono punti delicati da discutere, e riteniamo che la presenza dei leader europei potrebbe essere utile ». 🔗 Leggi su Panorama.it

