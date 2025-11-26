Guerra in Ucraina | Zelensky accetta il nuovo piano E Trump manda Witkoff a Mosca ma la pace non è ancora vicina
Giornate frenetiche sul fronte diplomatico della guerra in Ucraina. La giornata di ieri si era conclusa con l’annuncio da parte ucraina di aver trovato una nuova quadra in merito al piano di pace in 28 punti, ora ridotti a 22. Il Presidente Volodymyr Zelensky, durante la riunione della cosiddetta “Coalizione dei Volenterosi” svoltasi martedì sera, aveva inoltre affermato la sua disponibilità a recarsi negli Stati Uniti per finalizzare l’accordo: « Sono pronto a incontrare il presidente Trump: ci sono punti delicati da discutere, e riteniamo che la presenza dei leader europei potrebbe essere utile ». 🔗 Leggi su Panorama.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
"Guerra Russia-Ucraina? L'unica cosa che può succedere è che le cose vadano molto peggio del peggio che già vediamo oggi, quindi è inutile star lì a indignarsi. È tutto bruttissimo, è tutto ingiustissimo ma purtroppo le paci dipendono da come sono andate le - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Trump: Witkoff incontrerà Putin a Mosca la prossima settimana Vai su X
Zelensky accetta il nuovo piano degli Stati Uniti. E Trump manda Witkoff da Putin - Il sì dopo le correzioni, ma Lavrov punta i piedi: la base resta l'Alaska. Da msn.com
Ucraina, Zelensky accetta il piano Usa. Trump: “Facciamo progressi” - Trump: “Facciamo progressi”" pubblicato il 26 Novembre 2025 a firma di Sabrina Provenzani ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Ucraina, Kiev dice sì alla pace. Zelensky frena: "Ancora molto lavoro da fare" - Un funzionario statunitense ha dichiarato ad ABC News che una delegazione ucraina ha concordato con gli Stati Uniti i termini di un possibile accordo ... Lo riporta iltempo.it