Guerra fino a Natale lo stop che imbarazza Meloni caccia allo stupratore del parco e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata
Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è mercoledì 26 novembre 2025.Un passo avanti e uno indietroCon l'ok unanime della Camera, il disegno di legge sul femminicidio è diventato legge. Viene punito con l'ergastolo chiunque provochi.
La Russia ha intenzione di respingere il nuovo accordo per la pace redatto da Stati Uniti e Ucraina. Lo riferiscono fonti informate al New York Post. La strategia di Mosca sarebbe di protrarre i colloqui con Donald Trump e continuare la guerra almeno fino a - facebook.com Vai su Facebook
