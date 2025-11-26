Guerra alle truffe carabinieri e istituzioni insieme ai cittadini

Due momenti di incontro per parlare di sicurezza, ma anche per fornire indicazioni e consigli pratici utili a prevenire fenomeni come truffe e raggiri. In questa direzione si inserisce il ciclo di appuntamenti promosso dall’amministrazione comunale di Sasso Marconi, in collaborazione coi carabinieri, che propone a dicembre due serate informative dedicate alla tutela dei cittadini. Gli incontri, uno nel capoluogo e uno nella frazione di Borgonuovo, si concentreranno sulle tecniche più comuni utilizzate dai malintenzionati e sui comportamenti corretti da adottare per prevenire situazioni a rischio, con la partecipazione dei rappresentanti dell’Arma e della polizia locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Guerra alle truffe, carabinieri e istituzioni insieme ai cittadini

News recenti che potrebbero piacerti

San Marino, le tre Assoconsumatori a scuola contro le truffe: "È una guerra quotidiana, educhiamo i giovani" - facebook.com Vai su Facebook

Guerra alle truffe, carabinieri e istituzioni insieme ai cittadini - Due momenti di incontro per parlare di sicurezza, ma anche per fornire indicazioni e consigli pratici utili a prevenire fenomeni come truffe e raggiri. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Finto incidente, i carabinieri denunciano truffatore seriale di anziani - I Carabinieri della Stazione di Cantalice, al termine di una mirata attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 46 anni, originario della Campania, ritenuto ... Come scrive ilmessaggero.it

Regione Basilicata-Carabinieri, insieme contro truffe ad anziani - Il Comando regionale dei Carabinieri, la Regione Basilicata e gli ordini dei Medici ed Odontoiatri e dei Farmacisti hanno stretto un accordo di collaborazione per arginare i tentativi di truffe ... Lo riporta ansa.it