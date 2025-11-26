Gubbio Juventus Next Gen 1-1 | gioiello di Faticanti e punto guadagnato in inferiorità numerica

Gubbio Juventus Next Gen: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quattordicesima giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen vuole invertire la rotta: dopo il ko di misura per 1-0 in casa della Ternana nell’ultimo turno l’obiettivo è rialzare la testa quest’oggi nella sfida contro il Gubbio. Gubbio Juventus Next Gen 1-1: sintesi e moviola. 90+7? Fine partita – La Juve esce con un punto dal Barbetti, recuperando il match in inferiorità numerica 90? Gol Faticanti – La pareggia la Next Gen in inferiorità numerica! Punizione gioiello del centrocampista dai 20 metri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

