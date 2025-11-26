Gubbio Juventus Next Gen: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quattordicesima giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen vuole invertire la rotta: dopo il ko di misura per 1-0 in casa della Ternana nell’ultimo turno l’obiettivo è rialzare la testa quest’oggi nella sfida contro il Gubbio. Gubbio Juventus Next Gen 1-0: sintesi e moviola. 45+4? Gol Tommasini – Spiazzato Scaglia dal dischetto 45+1? Rigore per il Gubbio – Tommasini scappa nella profondità alla difesa della Juve. Perotti lo tampona da dietro commentando fallo da rigore. Ammonito il giocatore bianconero, Brambilla chiede l’offside di Tommasini tramite FVS ma il rigore viene confermato 43? Ammonito Guerra – Fallo da dietro su Signorini 38? Infortunio Djankpata – È obbligato a lasciare il campo per un problema fisico, al suo posto Niang 37? Tiro Turicchia – Conclusione sbilenca da fuori col mancino 27? Occasione per Carraro – Tutto solo in area, calcia al volo dopo la respinta corta di testa di Pedro Felipe. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Gubbio Juventus Next Gen 1-0 LIVE: Tommasini batte Scaglia dal dischetto