Gubbio Juventus Next Gen: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quattordicesima giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen vuole invertire la rotta: dopo il ko di misura per 1-0 in casa della Ternana nell’ultimo turno l’obiettivo è rialzare la testa quest’oggi nella sfida contro il Gubbio. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gubbio Juventus Next Gen 1-0: sintesi e moviola. 49? Tiro Vacca – Conclusione deviata in angolo, ma la Juve ha un altro piglio in questo avvio 46? Anghelè ha subito un occasione! – A tu per tu con il portiere si fa ipnotizzare da Krapikas in uscita disperata 46? Inizio secondo tempo – Si riparte 45+5? Fine primo tempo – Duplice fischio 45+4? Gol Tommasini – Spiazzato Scaglia dal dischetto 45+1? Rigore per il Gubbio – Tommasini scappa nella profondità alla difesa della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Gubbio Juventus Next Gen 1-0 LIVE: occasione per Anghelè in avvio di ripresa