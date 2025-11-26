Gubbio Juventus Next Gen: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quattordicesima giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen vuole invertire la rotta: dopo il ko di misura per 1-0 in casa della Ternana nell’ultimo turno l’obiettivo è rialzare la testa quest’oggi nella sfida contro il Gubbio. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gubbio Juventus Next Gen 1-0: sintesi e moviola. 85? Punizione Carraro – Dai 19 metri, palla alta sulla traversa di Scaglia 81? Espulso Pedro Felipe – Fallo da ultimo uomo su Ghirardello, al limite dell’area. Brambilla chiede il FVS ma la decisione viene confermata 73? Occasione Tommasini – Da due passi, al volo, non riesce a battere Scaglia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gubbio Juventus Next Gen 1-0 LIVE: espulso Pedro Felipe