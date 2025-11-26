Gubbio Juventus Next Gen 1-0 LIVE | espulso Pedro Felipe
Gubbio Juventus Next Gen: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quattordicesima giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen vuole invertire la rotta: dopo il ko di misura per 1-0 in casa della Ternana nell’ultimo turno l’obiettivo è rialzare la testa quest’oggi nella sfida contro il Gubbio. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gubbio Juventus Next Gen 1-0: sintesi e moviola. 85? Punizione Carraro – Dai 19 metri, palla alta sulla traversa di Scaglia 81? Espulso Pedro Felipe – Fallo da ultimo uomo su Ghirardello, al limite dell’area. Brambilla chiede il FVS ma la decisione viene confermata 73? Occasione Tommasini – Da due passi, al volo, non riesce a battere Scaglia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
(La Stampa) "Oggi si recupera Gubbio - Juventus NextGen alle ore 15" ? ow.ly/lEWn50XxVif Vai su X
(La Stampa) "Oggi si recupera Gubbio - Juventus NextGen alle ore 15" ? https://ow.ly/o1LK50XxVie - facebook.com Vai su Facebook
Diretta Juve, Next Gen a Gubbio: risultato in tempo reale. Pedro Felipe espulso! - I bianconeri in campo per recuperare la sfida della 14esima giornata non giocata a causa degli impegni dei nazionali ... Lo riporta tuttosport.com
Serie C, Girone B: Gubbio-Juventus Next Gen, le probabili formazioni e le grandi polemiche - I tifosi eugubini non saranno in curva per protestare contro un sistema di serie C che permette i rinvii alle seconde squadre. Come scrive sportal.it
Gubbio-Juventus Next Gen 0-0: match cominciato al Piero Barbetti - 1' – Conclusione Gubbio: ci prova Podda, Scaglia neutralizza senza problemi. tuttojuve.com scrive