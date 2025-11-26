Gubbio Juventus Next Gen 0-0 LIVE | Scaglia sicuro su Podi
Gubbio Juventus Next Gen: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quattordicesima giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen vuole invertire la rotta: dopo il ko di misura per 1-0 in casa della Ternana nell’ultimo turno l’obiettivo è rialzare la testa quest’oggi nella sfida contro il Gubbio. Gubbio Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. 1? Tiro Podda – Subito un tentativo per il Gubbio, Scaglia fa suo il pallone senza alcun problema 1? Calcio d’inizio – È iniziato il match Migliore in campo Juventus Next Gen: a fine primo tempo PAGELLE. Gubbio Juventus Next Gen 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
