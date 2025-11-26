Gubbio Juventus Next Gen 0-0 LIVE | Carraro perdona in area

Gubbio Juventus Next Gen: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quattordicesima giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen vuole invertire la rotta: dopo il ko di misura per 1-0 in casa della Ternana nell’ultimo turno l’obiettivo è rialzare la testa quest’oggi nella sfida contro il Gubbio. Gubbio Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. 27? Occasione per Carraro – Tutto solo in area, calcia al volo dopo la respinta corta di testa di Pedro Felipe. Sbilanciato in area, manda altissimo 22? Tiro Okoro – Prova a scuotere la Juve e il match dalla distanza, ma non trova la porta 10? Ritmi bassi in questo avvio – Poche emozioni al Barbetti, le squadre si studiano 1? Tiro Podda – Subito un tentativo per il Gubbio, Scaglia fa suo il pallone senza alcun problema 1? Calcio d’inizio – È iniziato il match Migliore in campo Juventus Next Gen: a fine primo tempo PAGELLE. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

