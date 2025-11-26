Guardiola afferma di assumersi la piena responsabilità dopo la caduta del Manchester City molto cambiata contro il Leverkusen in Champions League
2025-11-26 00:55:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’allenatore Pep Guardiola ha ammesso di assumersi “la piena responsabilità” dopo che il suo Manchester City è stato sconfitto per 2-0 contro il Bayer Leverkusen all’Etihad, ponendo fine al suo inizio imbattuto nella Champions League di questa stagione. Alejandro Grimaldo e Patrick Schick hanno segnato i gol mentre il club della Bundesliga, efficiente ed efficace in contropiede, ha avuto la meglio dopo una prestazione poco brillante degli uomini di Guardiola. L’allenatore del City aveva apportato modifiche radicali alla squadra che sabato aveva perso contro il Newcastle in Premier League, con Nico Gonzalez l’unico giocatore del City a mantenere il suo posto nella squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
