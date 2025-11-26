Guardie giurate come controllori Atac i sindacati dei vigilantes all' attaco | Non siamo stati informati

Fermare le attività di controllo dei vigilantes che non possono fare da guardie del corpo ai controllori Atac. È questa la sintesi della richiesta dei sindacati Cgil, Uisl e Cisl inviata alle aziende di vigilanza e, per conoscenza, a Atac, Regione, Comune, Prefettura e Questura, dopo l’annuncio. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Guardie giurate come controllori Atac, i sindacati dei vigilantes all'attaco: "Non siamo stati informati"

Leggi anche questi approfondimenti

Il 56enne era rimasto ferito a una gamba nel conflitto a fuoco con le guardie giurate il pomeriggio del 27 ottobre scorso durante il tentativo di rapina a 2 furgoni blindati della Mondialpol che trasportavano 3 milioni di euro - facebook.com Vai su Facebook

Guardie giurate con i controllori e turni estesi: il piano di Atac per la sicurezza e la lotta all'evasione ift.tt/joSdare Vai su X

Roma, su bus e metro Atac controllori «scortati» da 60 guardie giurate - «Motivi di sicurezza», spiegano dal quartier generale di via Prenestina riferendosi alle tante aggressioni al personale. Segnala roma.corriere.it

Troppe aggressioni sui bus, a Roma arrivano le body cam per gli autisti e la scorta per i controllori - Atac ha dato il via alla sperimentazione di 90 giorni e ha distribuito le prime 20 telecamere di sicurezza. msn.com scrive

Troppe aggressioni, sui bus 10 guardie giurate come controllori: «In servizio da aprile» - Proprio in questi giorni stanno portando a termine il corso di formazione. Segnala ilgazzettino.it