Guai seri Mondiali 2026 altre difficoltà per l’Italia di Gennaro Gattuso

La corsa verso il sorteggio dei Mondiali 2026 entra finalmente in una fase decisiva, e la Fifa, a pochi giorni dal 5 dicembre, ha sciolto uno dei dubbi più attesi: il destino nelle fasce delle nazionali che arriveranno dai playoff. Una scelta che pesa enormemente anche sull’Italia, ancora impegnata nel percorso più delicato, quello degli spareggi, e in cerca di un ritorno alla Coppa del Mondo dopo le ultime dolorose esclusioni. La decisione dell’organismo internazionale, tuttavia, non sembra affatto andare incontro alla squadra allenata da Gennaro Gattuso e aggiunge un ulteriore elemento di tensione a un cammino già complicato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

