Grottammare insulti razzisti contro un avversario | maxi squalifica e 1.000 euro di multa per 2 baby calciatori

GROTTAMMARE - Dieci giornate di squalifica comminate a due atleti quindicenni del Grottammare calcio e 1.000 euro di ammenda alla società biancoceleste. È la decisione assunta dalla. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Grottammare, insulti razzisti contro un avversario: maxi squalifica (e 1.000 euro di multa) per 2 baby calciatori

