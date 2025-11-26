Grifone derby archiviati Si torna ’alla normalità’
CALCIO Terminata la ’frenetica quindicina biancorossa’ (prima la trasferta di Bagno di Gavorrano, poi il derby con il Siena sicuramente le due gare, per diversi motivi, che interessano maggiormente gli sportivi ed i tifosi maremmani) ora il Grosseto è tornato alla normalità e da ieri pomeriggio i biancorossi hanno iniziato "al Palazzoli" la settimana di lavoro in preparazione alla trasferta di Sansepolcro dove affronteranno l’undici del Vivi Altotevere che domenica ha pareggiato in casa del Montevarchi e si trova in zona playout. Con dieci gare vinte, due pareggi e una sconfitta nelle tredici gare disputate, con Edoardo Marzierli (foto) capocannoniere con 8 gol insieme a Gianmarco Caon dell’Orvietana, i biancorossi di mister Indiani appaiono un team difficilmente raggiungibile dalle avversarie anche se, come ricorda sempre il tecnico di Certaldo, "bisogna restare con i piedi per terra perché il cammino è ancora lungo". 🔗 Leggi su Lanazione.it
