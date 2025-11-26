Greg Palumbo Ultra Pop | l' artista casertano in mostra a corso Giannone

Casertanews.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà aperta al pubblico venerdì 28 novembre alle 18.30, la mostra d’arte “Greg Palumbo Ultra Pop”, allestita negli ambienti dell’Agenzia Generali “Caserta Reggia” al civico 74 di corso Giannone. Un appuntamento che vedrà la prestigiosa sede, tra le più belle d’Italia, trasformarsi in una vera e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

“Greg Palumbo Ultra Pop” negli spazi dell’Agenzia Generali “Caserta Reggia” - CASERTA – L’iniziativa nasce dalla volontà di Generali di valorizzare il talento di Greg Palumbo, artista napoletano di origine e casertano d’adozione, ... Segnala casertakeste.it

greg palumbo ultra popCaserta, il 28 novembre “Greg Palumbo presenta “OVO” nella mostra “Ultra Pop”. L’evento, alla sede di Agenzia Generali “Caserta Reggia” - 30, la mostra d’arte “Greg Palumbo Ultra Pop”, allestita negli ambienti dell’Agenzia Generali “Caserta Reggia” al civico 74 di Corso Giannone. casertaweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Greg Palumbo Ultra Pop