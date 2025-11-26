Grazie per essere stati al nostro fianco Il messaggio di Salute e prevenzione dei vigili del fuoco

Arezzonotizie.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era il 3 marzo scorso quando, per la prima volta, abbiamo raccontato le storie dei quattro pompieri deceduti per glioblastoma di IV grado e che avevano lavorato ad Arezzo. Abbiamo raccolto nuove testimonianze, ci sono state denunce di altri casi in Italia (Matera, ad esempio). La vicenda è stata. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

