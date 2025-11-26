Grazie | è Natale 2025

"Grazie: È Natale! 2025", il programma degli eventi dell'Avvento e del Natale 2025 presso la Basilica delle Grazie di Udine. Il programma include concerti con cori e strumenti, visite guidate, mostre, eventi culturali adatti anche ai più piccoli come Santa Lucia e il racconto dell'epifania. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Quale secondo voi è illibro sul / di Natale per eccellenza? Grazie - facebook.com Vai su Facebook

Pensioni di dicembre 2025, di quanto aumenta l’assegno: dal bonus Natale alla tredicesima, chi ci guadagna - L'assegno della pensione di dicembre 2025 sarà più alto grazie alla tredicesima, la quattordicesima e il bonus Natale per chi ne ha diritto ... Si legge su fanpage.it

Grazie Credit Agricole illuminato Castelferretti per Natale - Prima l'applicazione di condizioni agevolate ai prestiti per le famiglie e le imprese colpite dall'alluvione del settembre 2024, ora un contributo economico per sostenere il tessuto sociale ed ... ansa.it scrive