– Alberto Stefani, neo-presidente della Regione Veneto, ha annunciato pubblicamente la perdita della sua nonna Paola, venuta a mancare il 26 novembre, appena dopo la conclusione delle elezioni regionali che lo hanno visto protagonista. La donna si è sentita male nella notte tra il 23 e il 24 novembre, proprio nelle ore cruciali in cui si stava definendo il risultato elettorale. . La notizia è stata condivisa dallo stesso Stefani attraverso un post sui social network, dove ha espresso il suo dolore con parole sentite e sincere: «Oggi che le ultime speranze sono finite, voglio ringraziarti per avermi trasmesso tanto, per avermi cresciuto insegnandomi la bellezza della bontà d’animo, dell’umiltà, della semplicità, della concretezza». 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Grave lutto per il governatore italiano appena eletto: l’annuncio poco fa