Grave incidente a Sorbolo | muore giovane di 18 anni

Parmatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 18 anni residente a Gattatico ha perso la vita dopo che è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Sorbolo, proprio davanti alla stazione. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo, alla guida di uno scooter, avrebbe effettuato un sorpasso quando si è trovato davanti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Grave incidente a Sorbolo: muore giovane di 18 anni

