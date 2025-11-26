Grande partecipazione e risultati eccellenti per la manifestazione di solidarietà del Vespa Club Etna
Si è conclusa con entusiasmo e partecipazione la manifestazione organizzata dal VespaClub Etna, un nuovo passo del nostro percorso di solidarietà rivolto all’Ospedale “Gravina” di Caltagirone.L’iniziativa, che si è svolta in un clima di amicizia e condivisione, non aveva scopi politici né. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
