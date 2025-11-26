Grande Fratello uno scherzo di Giulia Soponariu fa scattare Anita Mazzotta | caos in casa!

Giulia Soponariu ha fatto uno scherzo ai concorrenti del Grande Fratello ma Anita Mazzotta la prende malissimo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, uno scherzo di Giulia Soponariu fa scattare Anita Mazzotta: caos in casa!

Grande Fratello. . Omer su Jonas: "È lui che ha parlato male di me" #GrandeFratello

Le considerazioni di Jonas: "Io e Omer non ci stiamo simpatici" #GrandeFratello

Grande Fratello, Anita furiosa con Giulia a tavola: tensione e imbarazzo per uno scherzo - Anita ha reagito malissimo a uno scherzo che Giulia ha organizzato accordandosi con alcuni inquilini: 'Mi parte la brocca, stai attenta'

Grande Fratello, Anita scatena il caos su Giulia: poi però si smaschera da sola - Duro scontro dopo uno scherzo della prima finalista, ma ecco che poi la Mazzotta dice di essere stata provocata dallo studio